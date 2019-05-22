Организаторы «Ролан Гаррос» попросили присылать им эскизы экипировок теннисистов, чтобы избежать появления слишком вызывающих нарядов.

«Производители начали представлять нам эскизы экипировки, которую будут носить игроки, с расцветкой и формами. Мы подтверждаем, что не собираемся ничего запрещать. Мы не хотим мешать брендам делать свою работу, они сами должны найти нужную эстетику», – цитирует Форже Europe 1.

Проверки начались после прошлогоднего костюма Серены Уильямс. О нем, в частности, негативно высказался президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.

«Ролан Гаррос»-2019 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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