Ставка: «да» за коф 11,0

Рафаэль Надаль – чемпион турнира в РимеGetty Images

Если на корты Парижа выйдет Рафа образца начала грунтового сезона, который лег под каток Фоньини, не поспевал за глубокими ударами Тима и не построил настырного Цицицаса, то о выигрыше ставки можно забыть. Хотя представить такой исход сложно, потому что Надаль формата победного Рима – неудержимый монстр, способный пройти турнир без заминки.

«Надаль – главный фаворит «Ролан Гаррос», в этом никаких сомнений. А потом все остальные», – даже Новак Джокович расстелил перед Рафой воображаемую дорожку к трофею. Конечно, просто испанцу никто ничего не отдаст, но если он захочет, то не будет спрашивать. В Риме Надаль повесил баранки четырем из пяти соперников (впервые в матчах с Джоковичем) и в сумме отдал 20 геймов – в среднем по четыре за матч.

В 2018-м Рафа чудом не закрыл турнир без потери сета, отдав в четвертьфинале партию Шварцману. Сейчас Король грунта снова силен, а соперники слишком нестабильны. До четвертого круга Надаль пройдет со свистом – никто из низкорейтинговых игроков не остановит его. Дальше будет сложнее, но жирнейший коф 11,0 – повод рискнуть.

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Ставка: «да» за 4,0

Наоми ОсакаGetty Images

Японка занимает почетное третье место в неофициальном зачете «Королева драмы WTA» после Бьянки Андрееску и Серены Уильямс. Наоми обеспечила лидерство в рейтинге по итогам хардового сезона, поэтому на грунт выходила исключительно для поддержания статуса вплоть до «Ролан Гаррос». «Я очень хочу быть №1 в Париже. Это одна из главных целей, – заявила Осака за сутки до выполнения цели. – После победы в Австралии мне сказали, что я буду первой в рейтинге, но для меня более значимо было бы получить первый номер посева на «Большом шлеме».

Сразу после воплощения плана японка снялась с турнира Риме, официальная причина – травма правой руки. Достоверно неизвестно, блефовала лучшая теннисистка планеты или нет, но даже без повреждения ее шансы на успех в Париже невысоки. С травмой – ничтожно малы. Хотя для сохранения короны WTA, при определенных раскладах, Осаке не нужен кубок «РГ», остаться первой у нее вред ли получится.

Наоми преследуют четыре девушки, которые могут отобрать первую строчку (Халеп, которой нужно защитить 2000 очков, не в счет). Самые опасные – Каролина Плишкова и Кики Бертенс. Обе находятся в прекрасной форме, выиграли по титулу в Мадриде и Риме. Они отстают от Осаки на 800 и 1000 очков соответственно, но главное – всем им защищать на турнире третий круг. В очной борьбе японка выглядит очевидным аутсайдером – непрофильное покрытие играет роль.

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Ставка: «да» за 7,8

Роджер ФедерерGetty Images

Вероятность небольшая, но некоторые предпосылки к этому подводят. Теории о прощании Федерера с грунтом и с «Ролан Гаррос» в частности возникли сразу после объявления швейцарцем, что в 2019-м он уделит внимание всем покрытиям. Возвращение на физически изматывающий песок в 37 лет после двух с лишним сезонов перерыва – странное решение для теннисиста, старающегося по максимуму продлить карьеру после серьезного повреждения.

Даже если по итогам турнира Роджер не объявит о завершении карьеры, то уж точно может окончательно разочароваться в грунте и бойкотировать его в будущем. Результаты швейцарца после камбэка на вязком покрытии не впечатляют – на турнирах в Мадриде и Риме он дошел до четвертьфинала, но в первом случае по делу проиграл Доминику Тиму, во втором – не вышел на игру с Циципасом из-за легкого повреждения. По факту Федерер мог вылететь на обоих турнирах еще в третьем круге – Монфис и Чорич не реализовали по два матчбола.

Первая микротравма, неудачи и очевидное отсутствие шансов на титулы – набор причин, который заставит Роджера снова пересмотреть график выступлений.

На прощание Федерера с отвратительным, по мнению Кирьоса, покрытием можно поставить – тут

Ставка: «нет» за 1,55

Каролина Плишкова с кубком победительницы турнира в РимеGetty Images

У мужчин безоговорочный фаворит – Надаль. Должно случиться что-то невероятное, чтобы испанец в 12-й раз не забрал кубок на Мальорку. В случае срыва Рафы активизируется и подсуетится Джокович. За чемпионами скрываются безшлемные Доминик Тим и Стефанос Циципас, но один пока ментально не тянет «Шлем», а второму в критические моменты мешают эмоции.

С женщинами чуть сложнее: крупнейшего титула нет у Плишковой и Бертенс. Кроме них вряд ли, но могут выстрелить Барти и Свитолина, хотя последние результаты обеих тухлее пролежавшего неделю на солнце куска мяса. В WTA часто всплывают новые чемпионки, но в этот раз в противовес Плишковой и Бертенс находятся Халеп, Кербер, Квитова, Стивенс и Осака – довольно мощный состав, чтобы первые две успешно посягнули на трофей.

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Для разнообразия и большей остроты ощущений можно прихватить ставку, что ни один игрок топ-10 не снимется с турнира из-за травмы. Коэффициент на исход невысок (приятные 1,47 лежат – тут), но вероятность прохода приличная. Во-первых, из десятки лучших на турнире не выступят Кевин Андерсон и Джон Изнер – чувствуете, как шансы повышаются? Во-вторых, из оставшихся восьмерых игроков шестеро, тьфу-тьфу, обладают крепким здоровьем и давно не покидали корт из-за повреждений.

Остаются Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро – они способны испортить праздник, но зная характер обоих и их заряженность на успех, даже в случае небольшого повреждения они будут биться до последнего.

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