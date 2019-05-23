Состоялась жеребьевка мужского и женского одиночных разрядов Открытого чемпионата Франции-2019.

Рафаэль Надаль начнет поход за 12-м «Гарросом» матчем с квалифаем, и при этом во втором раунде его будет ожидать победитель пары еще двух квалифаев. Первый номер рейтинга Новак Джокович сойдется с Хубертом Хуркачем. Роджер Федерер в первом за 4 года матче на грунте Парижа встретится с Лоренцо Сонего.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5)

Доминик Тим (Австрия, 4) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 8)

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Кэй Нисикори (Япония, 7) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

У женщин потенциальные четвертьфинальные пары выглядят так:

Наоми Осака (Япония, 1) – Эшли Барти (Австралия, 8)

Симона Халеп (Румыния, 3) – Петра Квитова (Чехия, 6)

Слоан Стивенс (США, 7) – Кики Бертенс (Нидерланды, 4)

Анжелик Кербер (Германия, 5) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

В первом раунде состоятся несколько топовых матчей: Алена Остапенко – Виктория Азаренко, Элина Свитолина – Винус Уильямс, Арина Соболенко – Доминика Цибулкова.

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Титулы защищают Рафаэль Надаль и Симона Халеп.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android