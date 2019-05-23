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Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло

Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло
Eurosport

43 мин. назад

Как думаете, зачем?

Бельгийская теннисистка Яселин Бонавентюр на своей страничке в твиттере опубликовала фотографию американки Серены Уильямс, которая сидит в инвалидном кресле. Снимок был сделан в парижском Диснейлейде.

Бонавентюр сопроводила фотографию пятью недоумевающими смайликами – по всей видимости, бельгийка так и не поняла, почему Серена села в инвалидное кресло. Мы тоже этого не поняли; а какие версии есть у вас?

  • Сегодня состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос»-2019. В первом раунде Серена сыграет с представительницей России Виталией Дьяченко.
  • За всеми событиями парижского мэйджора можно следить при помощи теннисного раздела Eurosport.ru.

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