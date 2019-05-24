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«Сейчас встретитесь с Путиным, а самолет подождет». Мыскина – о «Ролан Гаррос», Шараповой и детях

«Сейчас встретитесь с Путиным, а самолет подождет». Мыскина – о «Ролан Гаррос», Шараповой и детях
Eurosport

1 час назадОбновлено 19 мин. назад

Легендарная теннисистка рассказала Eurosport об исторической победе.

Анастасия Мыскина – первая русская победительница «Ролан Гаррос»: в 2004 году она разгромила в финале соотечественницу Елену Дементьеву.

В преддверии турнира 2019 года 37-летняя Мыскина побеседовала с Владасом Ташевым о президенте России Владимире Путине, Марии Шараповой, теннисе, той самой победе на «Ролан Гаррос» и, конечно же, о детях.

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