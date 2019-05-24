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Организаторы «Ролан Гаррос» отказали Кирьосу в участии в турнире
Ник пропустит второй «Ролан Гаррос» подряд.
Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на турнире «Ролан Гаррос», который стартует во Франции. Ник получил отказ от организаторов, причины AFP не уточняет.
Ранее в мае на турнире в Риме Кирьос был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний австралиец начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.
Позже 24-летний Кирьос нецензурно выразился о «Ролан Гаррос», сравнивая турнир с Уимблдоном.
- В 1/64 «Ролан Гаррос» Кирьос должен был играть с британцем Кэмероном Норри.
- В прошлом году Ник пропустил «Ролан Гаррос» из-за травмы локтя.
- В текущем рейтинге ATP Ник идет на 36-м месте.
- Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 26 мая.
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