Организаторы «Ролан Гаррос» отказали Кирьосу в участии в турнире

Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на турнире «Ролан Гаррос», который стартует во Франции. Ник получил отказ от организаторов, причины AFP не уточняет.

Ранее в мае на турнире в Риме Кирьос был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний австралиец начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.

Позже 24-летний Кирьос нецензурно выразился о «Ролан Гаррос», сравнивая турнир с Уимблдоном.

В 1/64 «Ролан Гаррос» Кирьос должен был играть с британцем Кэмероном Норри.

В прошлом году Ник пропустил «Ролан Гаррос» из-за травмы локтя.

В текущем рейтинге ATP Ник идет на 36-м месте.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 26 мая.

«Ролан Гаррос» ***** по сравнению с Уимблдоном». Кирьос вновь раскритиковал грунт

Качай приложение Eurosport для iOS или Android