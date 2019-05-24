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«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной
Пик грунтового сезона и много качественного тенниса на твоем экране.
Турнир
В полдень 26 мая телеканалы Eurosport начнут трансляции второго турнира «Большого шлема» сезона-2019. Лучшие теннисисты мира на протяжении двух недель будут разыгрывать грунтовую корону «Ролан Гаррос» на корте Филиппа Шатрие.
Призовой фонд 52-го турнира в Открытой эре составил 42,661 миллиона евро – это на 8% больше, чем в 2018 году. Победительница женского одиночного разряда станет известна 8 июня, а на следующий день сильнейшего грунтовика определят мужчины.
Трансляции
Телеканалы Eurosport готовят для вас сотни часов тенниса практически в бесперебойном режиме. Смотрите теннис на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, Eurosport Gold и, конечно, Eurosport 4K – там зрители впервые увидят парижский мэйджор в формате высочайшей четкости.
Зрителям из России телеканал Eurosport 1 по традиции предложит матчи лучших российских теннисистов в прямом эфире.
Вместе с онлайн-сервисом Eurosport Player телеканалы охватят все главные корты и важнейшие матчи. Все, что не попадет в эфир по телевизору, вы сможете увидеть в интернете. Оформляйте подписку на ru.eurosportplayer.com и смотрите теннис на гаджете или ноутбуке в любое время и в любом месте.
Фавориты
Рафаэль Надаль празднует победу на «Ролан Гаррос»Getty Images
В Париже в мае-июне может быть только один фаворит. Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 11 раз, включая два последних розыгрыша. Его же букмекеры видят победителем и нового розыгрыша. Рафа неважно провел 2/3 весны, но за неделю до старта мэйджора просто уничтожил в Риме своего главного конкурента – Новака Джоковича. Серб считается претендентом №2. Он идет за вторым некалендарным «Большим шлемом». Тройку фаворитов замыкает Доминик Тим.
У женщин ситуация – похожая. Букмекеры считают, что Симона Халеп защитит титул, хотя ее шансы на повторный успех несравнимо ниже, чем у Рафы. Главные соперницы Халеп – Кики Бертенс и первая ракетка мира Наоми Осака, которая может взять третий «Шлем» подряд.
Среди российских теннисистов выше всех котируются Даниил Медведев и Дарья Касаткина, но в топ-10 фаворитов их нет.
Шоу
Команда Eurosport–Россия уже в Париже и готовит для вас новые видео и челленджи. Специально для зрителей Eurosport и посетителей сайта Eurosport.ru мы предложим эксклюзивный контент: ежедневные интервью с теннисистами и болельщиками, все закулисье «Ролан Гаррос», развлекательные и познавательные рубрики – будет много интересного!
Следите за соцсетями Eurosport – каждый день мы будем выходить в эфир Вконтакте и в Инстаграме с лайвчатами, тренировками теннисистов и прогулками по самым спортивным локациям Парижа.
Хайлайты матчей, нарезки лучших ударов дня и другие важнейшие моменты турнира смотрите в видеоразделе на сайте Eurosport.
Комментаторы
В команде комментаторов Eurosport звездное пополнение.. Взгляд профессионала, качественный комментарий – все это тебе гарантирует чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина.
Остальных комментаторов вы тоже хорошо знаете: Андрей Кузнецова в паре с Ильей Геецем, Екатерина Бычкова в паре с Александром Каливодом и Анна Чакветадзе – первую неделю Анна будет комментировать соло, на второй к ней присоединится Владас Ташев.
А на первой неделе Владас будет работать прямиком из Парижа. На месте событий и Максим Янчевский.