11-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль ответил на вопрос, какая победа была бы для него ценнее: на мэйджоре в Париже или на Уимблдоне.

«В прошлом году я был так близок к победе на Уимблдоне. Но Открытый чемпионат Франции – особенный. Я выбираю Париж.

Что бы я изменил в теннисе? С одним мячом на подачу матчи будут более интересными И время сэкономится. Между первой и второй подачами, вы теряете много времени. Теннис хорош и сейчас, но с единственной подачей он будет более увлекательным и тактическим», – сказал Надаля La Stampa.

На «Мастерсе» в Риме 19 мая Надаль взял первый титул в сезоне-2019. В финале Рафа обыграл Новака Джоковича.

26 мая стартует Открытый чемпионат Франции.

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