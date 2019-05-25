Канадского теннисиста Дениса Шаповалова обокрали в парижском отеле Novotel La Defense, где он будет проживать во время «Ролан Гаррос».

«Кошмарная история приключилась со мной в Париже, в отеле Novotel La Defence. Пока регистрировался на ресепшен, мой рюкзак украли. Охрана не сделала абсолютно ничего, чтобы это предотвратить, отель оказался бесполезен. Потребовалось полдня, чтобы определить, кто украл рюкзак (который по-прежнему не возвращен).

К тому же, моей команде предоставили не те номера, и это большое разочарование. Надеюсь, больше никто не столкнется с такими проблемами. А я больше не буду останавливаться в этой гостинице», – написал 20-летний Шаповалов.

В первом круге «Ролан Гаррос» Шаповалов сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Денис занимает 23-е место в текущем рейтинге ATP.

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