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Монфис ну очень виртуозно отбил укороченный Хачанова на тренировке. Карен даже поклонился французу

Монфис ну очень виртуозно отбил укороченный Хачанова на тренировке. Карен даже поклонился французу
Eurosport

31 мин. назад

Повторит во время матча?

Французский теннисист Гаэль Монфис выполнил удар ультра-си на тренировке перед «Ролан Гаррос», которую проводил в паре с Кареном Хачановым.

32-летний Монфис отбил укороченный удар на левом для себя краю корта и пустил мяч между столбом, к которому крепится сетка, и судейской вышкой. Гаэль пришел в восторг от удавшегося приема. Хачанов обнял француза и шутливо отвесил несколько почтительных поклонов.

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  • Монфис сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с Даниэлем, Хачанов – со Штебе.
  • Оба стартуют в понедельник, 27 мая.

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