Джокович: «На тренировке я ударил мячом об пол и пробил дерево. Меня теперь снимут с турнира?»
У Новака отличное настроение перед стартом.
Сербский теннисист Новак Джокович пробил пол в тренировочном зале на «Ролан Гаррос».
«На разминке в зале перед тренировкой я использовал мяч и сильно ударил им об пол. В итоге я пробил дерево. «Ролан Гаррос», пожалуйста, извини! Кстати, я уехал из Парижа до окончания расследования. Меня теперь снимут с турнира?» – написал 32-летний Джокович.
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- Первый соперник Новака на «Ролан Гаррос» – поляк Хуберт Хуркач.
- Джокович возглавляет текущий рейтинг ATP.
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