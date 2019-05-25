Все еще не скачал приложение Eurosport? А ведь с ним следить за стартующим уже 26 мая «Ролан Гаррос» будет еще проще!

Специально для тебя мы разработали такую функцию, как закладки. Сначала скачай приложение Eurosport для iOS или Android. Затем нужно зарегистрироваться и подписаться на турнир. Ты будешь получать пуш-уведомления о счете матчей, а также главных новостях французского мэйджора.

Нравится Рафа или Роджер? Нажимаешь на аватарку – управление оповещениями – выбирай «теннис» и ищи любимого игрока.

Еще можно подписать на конкретный матч. Сделать это очень просто: достаточно найти игру, нажать на колокольчик и выбрать события.

Скачивай приложение Eurosport для iOS или Android

О других приятных качествах приложения Eurosport мы рассказали тут:

Как следить за любимым клубом и смотреть эфир каналов? Что нужно знать о приложении Eurosport

Ссылка для ретроградов на приложение Eurosport для Windows 10