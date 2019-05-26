Eurosport
Первый за 4 года парижский матч Федерера, старт Свитолиной, Кузнецовой и Потаповой
Главный грунтовый турнир года начинается уже сегодня.
Корт Филиппа Шатрие
Роджер ФедерерGetty Images
Анжелик Кербер (Германия, 5) – Анастасия Потапова (Россия) – начало в 12:00 (мск)
Стефанос Циципас (Греция, 6) – Максимилиан Мартерер (Германия)
Лоренцо Сонего (Италия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Мэдисон Бренгл (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Корт Сюзанн Ленглен
Томас Фаббиано (Италия) – Марин Чилич (Хорватия, 11) – начало в 12:00 (мск)
Кэй Нисикори (Япония, 7) – Кентен Алис (Франция)
Фиона Ферро (Франция) – Кристина Младенович (Франция)
Слоан Стивенс (США, 7) – Мисаки Дои (Япония)
Корт Симон Матьё
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) – Тейлор Таунсенд (США) – начало в 12:00 (мск)
Марко Чеккинато (Италия, 16) – Николя Маю (Франция)
Винус Уильямс (США) – Элина Свитолина (Украина, 9)
Давид Гоффен (Бельгия, 27) – Ричардас Беранкис (Литва)
Корт 1
Григор ДимитровGetty Images
Петра Мартич (Хорватия, 31) – Онс Жабер (Тунис) – начало в 12:00 (мск)
Янко Типсаревич (Сербия) – Григор Димитров (Болгария)
Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Джессика Понше (Франция)
Робин Хасе (Нидерланды) – Филипп Кольшрайбер (Германия)
Корт 6
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Юханна Ларссон (Швеция) – начало в 12:00 (мск)
Малек Жазири (Тунис) – Оскар Отте (Германия)
Бернарда Пера (США) – Катерина Козлова (Украина)
Иржи Веселы (Чехия) – Леонардо Майер (Аргентина)
Корт 7
Маттео Берреттини (Италия, 29) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 12:00 (мск)
Лаура Зигемунд (Германия) – Софья Жук (Россия)
Альберт Рамос (Испания) – Ласло Дьере (Сербия, 31)
Дженнифер Брэйди (США) – Ивана Йорович (Сербия)
Корт 13
Светлана КузнецоваGetty Images
Каспер Рууд (Норвегия) – Эрнест Гулбис (Латвия) – начало в 12:00 (мск)
Яфань Ван (Китай) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Уго Дельен (Боливия) – Прайнеш Гуннесваран (Индия)
Сара Соррибес (Испания) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Корт 14
Алексей Попырин (Австралия) – Юго Умбер (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Светлана Кузнецова (Россия) – Зузана Кучова (Словакия)
Мартон Фучович (Венгрия) – Диего Шварцман (Аргентина, 17)
Полона Херцог (Словения) – Александра Соснович (Белоруссия, 32)
- Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
- Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.
«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной
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