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Первый за 4 года парижский матч Федерера, старт Свитолиной, Кузнецовой и Потаповой

Первый за 4 года парижский матч Федерера, старт Свитолиной, Кузнецовой и Потаповой
Eurosport

1 час назад

Главный грунтовый турнир года начинается уже сегодня.

Корт Филиппа Шатрие

Роджер Федерер

Роджер ФедерерGetty Images

Анжелик Кербер (Германия, 5) – Анастасия Потапова (Россия) – начало в 12:00 (мск)

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Максимилиан Мартерер (Германия)

Лоренцо Сонего (Италия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Мэдисон Бренгл (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Корт Сюзанн Ленглен

Томас Фаббиано (Италия) – Марин Чилич (Хорватия, 11) – начало в 12:00 (мск)

Кэй Нисикори (Япония, 7) – Кентен Алис (Франция)

Фиона Ферро (Франция) – Кристина Младенович (Франция)

Слоан Стивенс (США, 7) – Мисаки Дои (Япония)

Корт Симон Матьё

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) – Тейлор Таунсенд (США) – начало в 12:00 (мск)

Марко Чеккинато (Италия, 16) – Николя Маю (Франция)

Винус Уильямс (США) – Элина Свитолина (Украина, 9)

Давид Гоффен (Бельгия, 27) – Ричардас Беранкис (Литва)

Корт 1

Григор Димитров

Григор ДимитровGetty Images

Петра Мартич (Хорватия, 31) – Онс Жабер (Тунис) – начало в 12:00 (мск)

Янко Типсаревич (Сербия) – Григор Димитров (Болгария)

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Джессика Понше (Франция)

Робин Хасе (Нидерланды) – Филипп Кольшрайбер (Германия)

Корт 6

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Юханна Ларссон (Швеция) – начало в 12:00 (мск)

Малек Жазири (Тунис) – Оскар Отте (Германия)

Бернарда Пера (США) – Катерина Козлова (Украина)

Иржи Веселы (Чехия) – Леонардо Майер (Аргентина)

Корт 7

Маттео Берреттини (Италия, 29) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 12:00 (мск)

Лаура Зигемунд (Германия) – Софья Жук (Россия)

Альберт Рамос (Испания) – Ласло Дьере (Сербия, 31)

Дженнифер Брэйди (США) – Ивана Йорович (Сербия)

Корт 13

Светлана Кузнецова

Светлана КузнецоваGetty Images

Каспер Рууд (Норвегия) – Эрнест Гулбис (Латвия) – начало в 12:00 (мск)

Яфань Ван (Китай) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Уго Дельен (Боливия) – Прайнеш Гуннесваран (Индия)

Сара Соррибес (Испания) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия)

Корт 14

Алексей Попырин (Австралия) – Юго Умбер (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Светлана Кузнецова (Россия) – Зузана Кучова (Словакия)

Мартон Фучович (Венгрия) – Диего Шварцман (Аргентина, 17)

Полона Херцог (Словения) – Александра Соснович (Белоруссия, 32)

  • Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
  • Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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