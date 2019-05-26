Российская теннисистка Анастасия Потапова сотворила первую сенсацию «Ролан Гаррос»-2019. В первом круге турнира она переиграла немку Анжелик Кербер, идущую на пятом месте в текущем рейтинге WTA.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:2. 18-летняя Потапова выиграла первый сет со счетом 6:4, затем взяла четыре гейма подряд во втором. Кербер сократила счет до 4:2, но все же уступила. Потапова выиграла на 12 мячей больше активными действиями (28-16), соперницы допустили по 21-й невынужденной ошибке.

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Во втором круге Анастасия сыграет с победительницей пары Астра Шарма (Австралия) – Шелби Роджерс (США).

Также сегодня, 2 мая, на «Ролан Гаррос» стартуют Светлана Кузнецова и Софья Жук.

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