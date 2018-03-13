13.03.18 - Indian Wells Tennis Garden
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Не ранее
21:00
Д. ФеррерДавид Феррер
ATP Masters Индиан-Уэллс • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Хуан Мартин Дель Потро - Давид Феррер
ATP Masters Индиан-Уэллс - 13 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Давид Феррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 13 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Давид Феррер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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