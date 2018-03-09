09.03.18 - Indian Wells Tennis Garden
Т. ДаниэльТаро Даниэль
Не ранее
22:00
К. НорриКэмерон Норри
ATP Masters Индиан-Уэллс • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Таро Даниэль - Кэмерон Норри
ATP Masters Индиан-Уэллс - 9 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Таро Даниэль – Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 9 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Таро Даниэль и Кэмерон Норри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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