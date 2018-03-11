Онлайн

Жоау Соуза - Александр Зверев

ATP Masters Индиан-Уэллс - 11 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Жоау Соуза – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Жоау Соуза и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.