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Вашек Поспишил - Félix Auger-Aliassime

ATP Masters Индиан-Уэллс - 9 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Вашек Поспишил – Félix Auger-Aliassime на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 9 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Вашек Поспишил и Félix Auger-Aliassime, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.