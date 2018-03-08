08.03.18 - Indian Wells Tennis Garden
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
22:00
Г. ПельяГвидо Пелья
ATP Masters Индиан-Уэллс • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Гвидо Пелья
ATP Masters Индиан-Уэллс - 8 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Гвидо Пелья на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 8 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Гвидо Пелья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0