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Стив Джонсон - Даниил Медведев

ATP Masters Индиан-Уэллс - 9 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Стив Джонсон – Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:00 9 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стив Джонсон и Даниил Медведев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.