09.03.18 - Indian Wells Tennis Garden
С. ДжонсонСтив Джонсон
Не ранее
0:00
Д. МедведевДаниил Медведев
ATP Masters Индиан-Уэллс • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Стив Джонсон - Даниил Медведев
ATP Masters Индиан-Уэллс - 9 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Стив Джонсон – Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:00 9 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стив Джонсон и Даниил Медведев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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