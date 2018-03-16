16.03.18 - Indian Wells Tennis Garden
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Не ранее
21:00
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
ATP Masters Индиан-Уэллс • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Хуан Мартин Дель Потро - Филипп Кольшрайбер
ATP Masters Индиан-Уэллс - 16 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 16 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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