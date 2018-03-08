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Орасио Себальос - Юити Сагита

ATP Masters Индиан-Уэллс - 8 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Орасио Себальос – Юити Сагита на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 8 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Орасио Себальос и Юити Сагита, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.