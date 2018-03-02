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Рафаэль Надаль следом за Стэном Вавринкой снялся с «Мастерсов» в Майами и Индиан-Уэллс

Надаль следом за Вавринкой снялся с «Мастерсов» в Майами и Индиан-Уэллс
Eurosport

1 час назад

Травмы по-прежнему преследуют игроков.

Турниры в Индиан-Уэллс и Майами за сутки обеднели в плане участников. Сначала от участия в первых в сезоне «Мастерсах» отказался трехкратный победитель мэйджоров Стэн Вавринка.

«К сожалению, я вынужден объявить, что не сыграю в Индиан-Уэллс и Майами. Это изумительные соревнования, но восстановление после тяжелой операции протекает сложно.

Я выступил на нескольких турнирах, после чего мы с моим штабом решили продолжить тренировки», – сказал Вавринка, слова которого приводит Sky Sports.

Позже аналогичное решение принял Рафаэль Надаль.

«К сожалению, накануне турнира в Акапулько я повредил то же бедро, что и в Мельбурне. Я не смогу выступить в Майами и Индиан-Уэллс, поскольку мне нужно время на восстановление», – написал Рафа.

  • «Мастерс» в Индиан-Уэллс пройдет 7-18 марта.
  • Турнир в Майами стартует 20 марта и завершится 1 апреля.

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