«Пожалуйста, найдите мои ракетки». Хён Чон посеял багаж, но чудом все вернул

Южнокорейский теннисист Хён Чон прилетел на «Мастерс» в Индиан-Уэллс, но по пути едва не остался без своих ракеток.

«Привет, American Air и Aeromexico. Пожалуйста, найдите мои ракетки – они потерялись между Акапулько и Лос-Анджелесом. Они очень важны для меня. Спасибо», – написал Хён Чон в твиттере 3 марта.

Четвертого марта ракетки вернулись к хозяину. «Можно расслабиться. Отличная работа American Air и особенно Бенджамин Рэй из команды обслуживания клиентов. Увидимся на Paribas Open!» – написал теннисист.

На Australian Open-2018 Хён Чон дошел до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

«Мастерс» в Индиан-Уэллс пройдет 7-18 марта.

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