Зверев: «Федерер не проходил дальше четвертьфиналов мэйджоров до 22 лет. А мне только 20»

Александр Зверев рассказал трогательную историю, которая произошла с ним сразу после поражения от Хён Чона в третьем круге Australian Open.

«Я сидел на скамейке, а Федерер находился на другом конце раздевалки. Он подошел ко мне поговорить. Я был очень расстроен и обескуражен. Проигрывать пятисетовик на мэйджоре всегда тяжело, а я знал, что сыграл хорошо.

Роджер рассказал мне, что впервые прошел дальше четвертьфинала мэйджора, когда ему было 22 года. Меня это очень приободрило. Он, величайший теннисист всех времен, сказал, что не проходил дальше четвертьфиналов до 22 лет. А мне только 20.

Думаю, при таких раскладах у меня еще есть время, чтобы выиграть пару «Шлемов». Все считают, что, если в ближайшие три месяца я не выиграю мэйджор, для меня это будет катастрофа. Но я думаю, все давление исходит от вас.

Я выиграл два «Мастерса» и знаю, что нужно для победы на больших турнирах. В тех финалах я обыграл Новака Джоковича и Роджера – это были не маленькие матчи. Результаты на «Шлемах» придут», – цитирует Зверева Sport360.

20-летний немец уже выиграл 2 «Мастерса», но на мэйджорах лишь раз дошел до четвертого круга и не победил ни одного соперника из топ-50.

Зверев начнет выступление в Индиан-Уэллс со второго круга. Его соперником станет победитель матча Михаил Южный – Жоау Соуза.

Оставайся в контакте со спортом