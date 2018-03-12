Новак Джокович проиграл какому-то квалифаю из Японии на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Новак Джокович проиграл первый матч после операции на локте. Во втором раунде Мастерса в Индиан-Уэллс серб уступил Таро Даниэлю – 6:7(3), 6:4, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Джокович превзошел квалифая по эйсам (4-1), реже ошибался на подаче (4-8), но реализовал только 2 брейк-пойнта из 7, отдав 3 своих подачи.

Прежде Новак и Таро не встречались.

В третьем круге 25-летний японец сыграет с Леонардо Майером.

Таро Даниэль занимает 109-е место в мировом рейтинге.

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