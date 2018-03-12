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Гаэль Монфис – о жесте из «Черной пантеры»: «Этот фильм важен для нашего сообщества»

Монфис – о жесте из «Черной пантеры»: «Этот фильм важен для нашего сообщества»
Eurosport

2 ч. назад

Передозировка пафоса.

Гаэль Монфис в упорной борьбе сломил Джона Изнера и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

После матча француз повторил жест «Ваканда навсегда» из фильма Marvel «Черная пантера».

Свои действия Монфис объяснил в речи, пафосность которой пробивает стратосферу.

«Думаю, это отличный фильм. Он очень важен для сообщества, для нашего сообщества. Он очень многое значит. Это не просто жест. Это все. Все, что происходит. Это мое заявление, что я поддерживаю сообщество «Черной пантеры», – цитирует Гаэля Sport360.

Пример Монфиса не единичный. Жест Ваканды использовала американка Сачиа Викери после победы над Гарбинье Мугурусой во втором круге.

Чуть раньше этот жест использовали футболисты «МЮ» Джесси Лингард и Поль Погба в матче против «Челси».

  • Соперником Монфиса в третьем раунде станет Пьер-Юж Эрбер.
  • «Черная пантера» – первый фильм киновселенной Marvel с темнокожим супергероем в главной роли.

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