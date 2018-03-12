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Новак Джокович сдержал обещание и поиграл с дочерью Майка Тайсона

Джокович сдержал обещание и поиграл с дочерью Майка Тайсона
Eurosport

2 ч. назад

Девочка и ее папа в восторге.

Сербский теннисист Новак Джокович, выступавший на первом турнире после травмы в Индиан-Уэллс, потренировался с дочерью боксера Майка Тайсона.

«Главным моментом моей поездки в Индиан-Уэллс стало то, что Новак Джокович предложил мне с ним сыграть. У меня челюсть отвисла. А сейчас особенно – когда он сдержал слово. Это так много говорит о нем как о человеке. Спасибо большое за то, что выделил время в своем графике и подарил мне лучший момент моей теннисной жизни! Я никогда это не забуду. У тебя золотое сердце», – написала Милана Тайсон в инстаграме.

  • Милана Тайсон познакомилась с Новаком Джоковичем 2 года назад.
  • Серб уступил в первом круг турнира в Индиан-Уэллс японцу Таро Даниэлю 6:7, 6:4, 1:6.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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