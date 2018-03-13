Роджер Федерер: «Не выступлю в Монте-Карло, а о дальнейшем решу после Майами»

Первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопросы по поводу календаря.

«Скорее всего, я пропущу старт грунтового сезона, то есть турнир в Монте-Карло. На это время у меня запланирована поездка от благотворительного фонда.

По поводу оставшейся части грунтового сезона я решу после Майами», – приводит слова Федерера ASAP Sport.

В сезоне-2017 Федерер полностью пропустил грунтовый сезон, а годом ранее выступил в Монте-Карло и Риме, но не поехал на «Ролан Гаррос».

На этой неделе Роджер защищает титул в Индиан-Уэллс.

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