Getty Images

Роджер Федерер: «Не выступлю в Монте-Карло, а о дальнейшем решу после Майами»

Федерер: «Не выступлю в Монте-Карло, а о дальнейшем решу после Майами»
Eurosport

2 ч. назад

Швейцарец огорчил публику Монако.

Первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопросы по поводу календаря.

«Скорее всего, я пропущу старт грунтового сезона, то есть турнир в Монте-Карло. На это время у меня запланирована поездка от благотворительного фонда.

По поводу оставшейся части грунтового сезона я решу после Майами», – приводит слова Федерера ASAP Sport.

  • В сезоне-2017 Федерер полностью пропустил грунтовый сезон, а годом ранее выступил в Монте-Карло и Риме, но не поехал на «Ролан Гаррос».
  • На этой неделе Роджер защищает титул в Индиан-Уэллс.

Фейсбук очень приятен и спортивен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана

01:23
Популярные видео
Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
2 914 просмотров17 ч
Watts n°5
 150 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться