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Роджер Федерер: «Не выступлю в Монте-Карло, а о дальнейшем решу после Майами»
Швейцарец огорчил публику Монако.
Первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопросы по поводу календаря.
«Скорее всего, я пропущу старт грунтового сезона, то есть турнир в Монте-Карло. На это время у меня запланирована поездка от благотворительного фонда.
По поводу оставшейся части грунтового сезона я решу после Майами», – приводит слова Федерера ASAP Sport.
- В сезоне-2017 Федерер полностью пропустил грунтовый сезон, а годом ранее выступил в Монте-Карло и Риме, но не поехал на «Ролан Гаррос».
- На этой неделе Роджер защищает титул в Индиан-Уэллс.
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