Getty Images
Роджер Федерер: «Хотел бы сыграть с Рафаэлем Надалем пятисетовый матч на грунте»
Для начала нужно приехать на «Ролан Гаррос».
Роджера Федерера на пресс-конференции в Индиан-Уэллс спросили, помог бы ему улучшенный в последние годы бэкхенд обыграть Рафаэля Надаля на грунте.
«Я не знаю. Не думал об этом, если честно. Я не уверен как мой, так сказать, улучшенный бэкхенд поможет мне против Рафы на грунте. Он по-прежнему лучше всех двигается на этом покрытии.
Если я все-таки выступлю на грунте, это никак не будет зависеть от того, сыграют или нет Рафа или Новак. Это зависит от того, чего я захочу, буду ли я здоров, что подскажет мне голова.
Но, конечно, я бы хотел сыграть с Рафой пятисетовый матч на грунте, не поймите меня неправильно. Мне было бы интересно, что произойдет. Но никаких гарантий, что теперь мои шансы будут выше, нет.
Он сильнейший на грунте и останется величайшим грунтовиком в истории», – цитирует Федерера Tennis World USA.
- В 14 матчах с Надалем на грунте Федерер одержал только 2 победы. Последний успех был добыт в 2009 году.
- Все 5 матчей на «Ролан Гаррос» остались за Рафой.