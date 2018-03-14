Роджер Федерер: «Хотел бы сыграть с Рафаэлем Надалем пятисетовый матч на грунте»

Роджера Федерера на пресс-конференции в Индиан-Уэллс спросили, помог бы ему улучшенный в последние годы бэкхенд обыграть Рафаэля Надаля на грунте.

«Я не знаю. Не думал об этом, если честно. Я не уверен как мой, так сказать, улучшенный бэкхенд поможет мне против Рафы на грунте. Он по-прежнему лучше всех двигается на этом покрытии.

Если я все-таки выступлю на грунте, это никак не будет зависеть от того, сыграют или нет Рафа или Новак. Это зависит от того, чего я захочу, буду ли я здоров, что подскажет мне голова.

Но, конечно, я бы хотел сыграть с Рафой пятисетовый матч на грунте, не поймите меня неправильно. Мне было бы интересно, что произойдет. Но никаких гарантий, что теперь мои шансы будут выше, нет.

Он сильнейший на грунте и останется величайшим грунтовиком в истории», – цитирует Федерера Tennis World USA.

В 14 матчах с Надалем на грунте Федерер одержал только 2 победы. Последний успех был добыт в 2009 году.

Все 5 матчей на «Ролан Гаррос» остались за Рафой.

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