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Хён Чон стал первым в истории «Мастерсов» четвертьфиналистом из Южной Кореи
Парень перепишет все национальные рекорды.
21-летний южнокореец Хён Чон уничтожил уругвайца Пабло Куэваса в четвертом раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:3.
За 1 час 18 минут Чон выполнил 3 подачи навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 и допустил 3 двойные ошибки. Куэвас ответил 3 эйсами и 2 брейками при 6 двойных.
Прежде Хён и Пабло не встречались.
Чон Хён стал первым южнокорейским теннисистом, дошедшим до четвертьфинала «Мастерса».
- За выход в полуфинал Чон сразится с победителем матча Роджер Федерер – Жереми Шарди.
- В январе Хён дошел до полуфинала Australian Open, где не доиграл матч против Федерера.
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