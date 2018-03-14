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Хён Чон стал первым в истории «Мастерсов» четвертьфиналистом из Южной Кореи

Хён Чон стал первым в истории «Мастерсов» четвертьфиналистом из Южной Кореи
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Парень перепишет все национальные рекорды.

21-летний южнокореец Хён Чон уничтожил уругвайца Пабло Куэваса в четвертом раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:3.

За 1 час 18 минут Чон выполнил 3 подачи навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 и допустил 3 двойные ошибки. Куэвас ответил 3 эйсами и 2 брейками при 6 двойных.

Прежде Хён и Пабло не встречались.

Чон Хён стал первым южнокорейским теннисистом, дошедшим до четвертьфинала «Мастерса».

  • За выход в полуфинал Чон сразится с победителем матча Роджер Федерер – Жереми Шарди.
  • В январе Хён дошел до полуфинала Australian Open, где не доиграл матч против Федерера.

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