Роджер Федерер вышел в полуфинал Индиан-Уэллс. Он не проигрывает уже 16 матчей

Швейцарский теннисист Рождер Федерер вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллс, обыграв Хена Чона со счетом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 82 минуты, за которые Роджер сделал 12 эйсов и выиграл 4 брейк-пойнта . Чон ни разу не подал навылет, но сделал 3 двойные ошибки и выиграл всего 1 брейк-пойнт.

Федерер повторил лучшее начало сезона в карьере – 16 матчей без поражений. Последний раз он делал такую серию на старте сезона 12 лет назад. За 16 матчей сезона-2018 Роджер отдал соперникам всего 4 сета.

В полуфинале швейцарец сыграет с хорватом Борной Чоричем, который впервые пробился в 1/2 финала на турнирах серии «Мастерс».

Федерер возглавляет рейтинг ATP с 10060 очками.

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