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Роджер Федерер обыграл Борну Чорича и вышел в финал Индиан-Уэллс
Швейцарец установил личный рекорд по победам подряд.
Роджер Федерер победил хорвата Борну Чорича в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс – 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 19 минут.
Чорич вел со счетом 7:5, 4:2 и дважды выходил вперед с брейком в решающей партии – 1:0 и 4:3. Оба раза Федерер сделал обратный брейк.
- В финале Федерер сыграет с победителем пары Милош Раонич (Канада) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина).
- Победа над Чоричем позволила Федереру, который является самой возрастной первой ракеткой мира, установить новый личный рекорд. До этого швейцарец никогда не проводил 17 матчей без поражений на старте сезона.
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