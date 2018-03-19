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Федерер трижды не подал на титул в финале с Дель Потро и проиграл первый матч в 2018-м

Федерер трижды не подал на титул в финале с Дель Потро и проиграл первый матч в 2018-м
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Швейцарец лично отдал трофей Индиан-Уэллс в руки соперника.

Лидер мужского тенниса Роджер Федерер проиграл финал турнира в Индиан-Уэллсе аргентинцу Хуану Мартину дель Потро – 4:6, 7:6(8), 6:7(2).

На счету швейцарца 10 эйсов, 5 двойных и 1 выигранный гейм на подаче соперника. Дель Потро выполнил 8 подач навылет, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

В решающей партии Федерер подавал на титул при счете 5:4, но не реализовал три матчбола.

  • Роджер проиграл первый матч в 2018 году. Ранее он выиграл Australia Open и турнир в Роттердаме.
  • Дель Потро оставил за собой второй турнир подряд. Перед Индиан-Уэллс аргентинец победил в Акапулько.

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