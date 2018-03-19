Хуан Мартин дель Потро поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Хуан Мартин дель Потро благодаря победе над первой ракеткой мира Роджером Федерером в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс поднялся на шестое место рейтинга ATP.

В последний раз аргентинец находился так высоко 24 февраля 2014 года, когда был пятым. Карьерный рекорд Дель Потро – четвертая строчка.

Первой ракеткой России остается Андрей Рублев.

Рейтинг ATP от 19 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 9660 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9370,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4905,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4600,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4505,

6 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4155,

7 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3675,

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3235,

9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3190,

10 (12). Люка Пуй (Франция) – 2420…

34 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1393…

41 (41). Карен Хачанов (Россия) – 1220…

51 (51). Александр Долгополов (Украина) – 976,

52 (57). Даниил Медведев (Россия) – 959…

83 (89). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 665...

88 (76). Евгений Донской (Россия) – 641.

На будущей неделе состоится один турнир уровня ATP: мужчины сразятся в Майами.

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