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Хуан Мартин дель Потро посвятил первый в карьере «Мастерс» умершей собаке

Дель Потро посвятил первый в карьере «Мастерс» умершей собаке
Eurosport

1 час назад

Это настоящая любовь.

В ночь на 19 марта Хуан Мартин дель Потро обыграл Роджера Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллс и забрал первый в карьере «Мастерс».

По окончании матча Дель Потро по традиции подписал камеру. Аргентинец оставил слово «Сезар» – имя любимой собаки, которая умерла в начале 2018 года.

  • Из-за смерти пса и расставания с девушкой 29-летний аргентинец посещал психолога.
  • Серебряный призер Олимпиады-2016 выиграл второй титул в сезоне и 22-й в карьере.
  • Дель Потро нанес первое поражение Федереру в 2018 году. Вдобавок аргентинец остается единственным теннисистом, обыгравшим Роджера на мэйджорах с начала 2017 года.
  • Хуан Мартин уступает швейцарцу в личном противостоянии, но чаще побеждает в финалах – 6-4.

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