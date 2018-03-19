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Роджер Федерер вложил всю злость в удар и неджентльменски пробил в тело Хуану Мартину дель Потро

Федерер вложил всю злость в удар и неджентльменски пробил в тело Дель Потро
Eurosport

1 час назад

Такого от швейцарца мало кто ожидал.

Роджер Федерер проиграл а финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Хуану Мартину дель Потро (4:6, 7:6(8), 6:7(2), потерпев первое поражение в 2018 году.

По ходу решающей партии швейцарец вырвался вперед, подавал на титул и имел два чемпионшип-пойнта, но позволил сопернику отыграться. Во время одного из брейк-пойнтов Федерер исполнил удар, который считается не самым джентельменским: швейцарец ударил в корпус Дель По, чтобы тот точно не затащил розыгрыш.

  • Дель Потро нанес первое поражение Федереру в 2018 году. Вдобавок аргентинец остается единственным теннисистом, обыгравшим Роджера на мэйджорах с начала 2017 года.
  • Хуан Мартин уступает швейцарцу в личном противостоянии, но чаще побеждает в финалах – 6-4.

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