Роджер Федерер вложил всю злость в удар и неджентльменски пробил в тело Хуану Мартину дель Потро

Роджер Федерер проиграл а финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Хуану Мартину дель Потро (4:6, 7:6(8), 6:7(2), потерпев первое поражение в 2018 году.

По ходу решающей партии швейцарец вырвался вперед, подавал на титул и имел два чемпионшип-пойнта, но позволил сопернику отыграться. Во время одного из брейк-пойнтов Федерер исполнил удар, который считается не самым джентельменским: швейцарец ударил в корпус Дель По, чтобы тот точно не затащил розыгрыш.

Дель Потро нанес первое поражение Федереру в 2018 году. Вдобавок аргентинец остается единственным теннисистом, обыгравшим Роджера на мэйджорах с начала 2017 года.

Хуан Мартин уступает швейцарцу в личном противостоянии, но чаще побеждает в финалах – 6-4.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме