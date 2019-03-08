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Роберто Карбаллес - Райан Харрисон

ATP Masters Индиан-Уэллс - 8 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Роберто Карбаллес – Райан Харрисон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 8 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Роберто Карбаллес и Райан Харрисон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.