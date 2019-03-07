07.03.19 - Stadium 2
ПЮ. ЭрберПьер-Юж Эрбер
Не ранее
22:00
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
ATP Masters Индиан-Уэллс • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Пьер-Юж Эрбер - Филипп Кольшрайбер
ATP Masters Индиан-Уэллс - 7 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Пьер-Юж Эрбер – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 7 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Пьер-Юж Эрбер и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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