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Пьер-Юж Эрбер - Филипп Кольшрайбер
ATP Masters Индиан-Уэллс - 7 марта 2019
Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Пьер-Юж Эрбер – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 7 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Пьер-Юж Эрбер и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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