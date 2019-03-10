10.03.19 - Stadium 1
Завершено
77
6
Н. ДжоковичНовак Джокович
Не ранее
5:00
65
2
Б. ФратанджелоБьорн Фратанджело
ATP Masters Индиан-Уэллс • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Новак Джокович - Бьорн Фратанджело
ATP Masters Индиан-Уэллс - 10 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Новак Джокович – Бьорн Фратанджело на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Новак Джокович и Бьорн Фратанджело, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0