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Даниил Медведев - Филипп Краинович

ATP Masters Индиан-Уэллс - 12 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Даниил Медведев – Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 12 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Даниил Медведев и Филип Крайинович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.