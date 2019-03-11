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Александр Зверев - Ян-Леннард Штруфф
ATP Masters Индиан-Уэллс - 11 марта 2019
Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Александр Зверев – Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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