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Федерико Дельбонис - Джордан Томпсон

ATP Masters Индиан-Уэллс - 7 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 7 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Федерико Дельбонис и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.