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Не пропусти матч Даниила Медведева в Индиан-Уэллс на Eurosport 1
Русский теннисист показывает мастерство на «Мастерсе».
Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча третьего раунда между Даниилом Медведевым и Филипом Крайиновичем. Матч начнется примерно в 21:10 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- В сезоне-2019 Даниил выиграл турнир в Софии и сыграл в финале в Брисбене.
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