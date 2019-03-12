Не пропусти матч Даниила Медведева в Индиан-Уэллс на Eurosport 1

Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча третьего раунда между Даниилом Медведевым и Филипом Крайиновичем. Матч начнется примерно в 21:10 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

В сезоне-2019 Даниил выиграл турнир в Софии и сыграл в финале в Брисбене.

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