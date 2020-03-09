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Турнир в Индиан-Уэллс отменен из-за коронавируса
Организаторы готовы провести соревнования в другие даты.
Организаторы престижного турнира ATP и WTA в Индиан-Уэллс (США) объявили об отмене соревнований из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но на первом месте – здоровье и безопасность игроков, болельщиков и остальных. Мы готовы провести турнир в другие даты, изучим все варианты», – цитирует официальный сайт директора соревнований Томми Хааса.
- Квалификация должна была начаться в понедельник, 9 марта.
- Действующие чемпионы турнира – Бьянка Андрееску (Канада) и Доминик Тим (Австрия).
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