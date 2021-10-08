Теннис

Шикарный твинер японца Таро Даниэля, которым он поставил в тупик Филипа Кольшрайбера (видео)

Эпизод, который предопределил успех японца в двух сетах – 6:2, 6:4.

00:00:39, час назад

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