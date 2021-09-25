Кубок Лэйвера – матчевый турнир теннисных сборных Европы и Остального мира, – начался в американском Бостоне. Все три предыдущих турнира выиграли европейцы.

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В этом году за Европу выступают Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос.

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Турнир продлится три дня. В первый день победа в матче стоит одно очко, во второй – два, в третий – три. Вместо третьего сета играется решающий тай-брейк до 10 очков.

24 сентября, дневная сессия

Каспер Рууд (Европа) – Райлли Опелка (Мир) – 6:3, 7:6

10-я ракетка мира, норвежец Каспер Рууд, обыграл американца Райлли Опелку в первом матче Кубка Лэйвера со счетом 6:3, 7:6. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Рууд выполнил 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и успешно использовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Опелки 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Каспер Рууд Фото: Getty Images

Маттео Берреттини (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир) – 6:7, 7:5, 10-8

Во втором поединке дня сошлись итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты – за это время канадец выполнил 9 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и спас 4 брейк-пойнта из 6. Итальянский теннисист 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и спас 12 брейк-пойнтов из 13.

Вечерняя сессия

Андрей Рублев (Европа) – Диего Шварцман (Мир) – 4:6, 6:3, 11-9

В третьем поединке дня сошлись русский теннисист Андрей Рублев и аргентинец Диего Шварцман. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой Рублева. При этом в решающем тай-брейке спортсмен сборной Европы уступал со счетом 2:6.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Джон Изнер/ Денис Шаповалов (Мир) – Александр Зверев/ Маттео Берреттини (Европа) – 4:6, 7:6, 10-1

Американец Джон Иснер и канадец Денис Шаповалов победили немца Александра Зверева и итальянца Маттео Берреттини в парном матче на Кубке Лэйвера - 4/6, 7/6(2), 10:1. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Джон и Денис сделали два брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Зверев и Берреттини три раза брали подачу соперников, совершили четыре эйса и три двойные ошибки.

Таким образом, счет в противостоянии сборных Мира и Европы стал 1:3.

25 сентября состоятся поединки Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос (Мир), Александр Зверев (Европа) – Джон Изнер (Мир) в дневной сессии.

Даниил Медведев (Европа) – Денис Шаповалов (Мир), Андрей Рублев/ Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос/ Джон Изнер (Мир) выступят в вечерней сессии турнира.

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