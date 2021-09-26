Перед заключительным днем Кубка Лэйвера никакой интриги не осталось – сборная Европы на 99,9% возьмет трофей в четвертый раз из четырех даже без Биг-3.

Субботняя программа началась с матча Стефаноса Циципаса и Ника Кирьоса. Австралиец вел в личном противостоянии 2-0, однако их последняя встреча состоялась аккурат перед пандемией. С тех пор Ник мало играл, а на «Мастерсе» в Торонто и US Open зачехлился в первом же раунде, так что находился в посредственной форме.

Неудивительно, что Циципаса не испугали 8 эйсов разобранного соперника. Последний шанс Ника спастись был в 8 гейме второго сета – сначала он заработал тройной брейк-пойнт, потом дважды сделал меньше, но Стеф решал в ключевые моменты и забрал игру 6:3, 6:4.

Laver Cup Рублев разделался со Шварцманом – Европа ведет на Кубке Лэйвера ДЕНЬ НАЗАД

Циципас расщепил Кирьоса и сделал преимущество Европы неприличным

Второй матч дня стал самым упорным: Александр Зверев и Джон Изнер уверенно держали собственную подачу и в итоге терзали друг друга 2 часа 21 минуту. Все решилось на тай-брейках: 7:6(5), 6:7(6), 10-5.

Исход матча Даниил Медведев – Денис Шаповалов был предсказуем. Если только победитель US Open не провел последние две недели за бурным празднованием. Похоже, все было в рамках приличия. Канадца подвел решающий гейм на подаче в первом сете – при счете 4:4 0:40 он пробил в аут, чем предопределил итог. Второй сет стал для Дениса издевательством: он легко отдал два приема, но на своей подаче стоял на смерть, но Медведев, накачанный болеющей за соперника публикой, всякий раз был лучше – 6:4, 6:0.

Медведев не снижает оборотов после USO – Шаповалов в этом убедил

Закончилось унижение сборной мира парной встречей Андрей Рублев/Стефанос Циципас – Джон Изнер/Ник Кирьос. Австралиец и американец подарили надежду трибунам Бостона фееричным камбэком на тай-брейке первого сета – соперники вели 5-1, но проиграли 4 гейма подряд, а потом отдали мини-брейк при 8-9. Но дальше все встало на свои места: 6:7(8), 6:3, 10-4.

11-1 – чтобы вытащить Кубок Лэйвера, сборной мира нужно выиграть все 4 воскресных матча (за каждую победу в третий день начисляется 3 очка). Хоть одна осечка сделает Европу чемпионом в четвертый раз подряд. Но в предыдущие годы ее триумфы были более трудовыми.

ATP Индиан-Уэллс Медведев может пропустить Кубок Кремля из-за турнира в США 23/09/2021 В 13:00