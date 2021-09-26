Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об атмосфере в сборной Европы на Кубке Лэйвера.

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«У нас набралась целая команда отличных теннисистов, которые последние пару лет часто соперничают на корте. Все по-своему уникальны.

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Если честно, я немного удивлен, что Андрей Рублев такой смешной, он самый веселый парень у нас. Он все время шутит, всех веселит. Очень приятно было взглянуть на него с новой стороны», – приводит слова Циципаса tennisnow.com

Турнир состоит из трех игровых дней. В первый день победа в матче стоит одно очко, во второй – два, в третий – три, а вместо третьего сета у теннисистов решающий тай-брейк до 10 очков.

За день до конца Европа ведет 11-1, сборной мира нужно выигрывать все 4 оставшихся матча.

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