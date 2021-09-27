Американский комментатор Мэри Карильо в этом году отказалась от работы на Кубке Лэйвера из-за реакции организаторов турнира на обвинения в домашнем насилии в адрес немецкого теннисиста Александра Зверева. К примеру, соцсети Кубка блокировали всех, кто просто упоминал об этом.
«Я посчитала, что буду соучастницей сокрытия очень серьезных обвинений. Я не захотела принимать в этом участие», – прокомментировала свой поступок Карильо, как сообщил
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Медведев и Рублев выиграли Кубок Лэйвера в составе сборной Европы
журналист Бен Ротенберг.
- Бывшая девушка теннисиста Ольга Шарыпова ранее заявляла, что Зверев довел ее до попытки суицида.
- Накануне US Open Александр через немецкий суд добился запрета на распространение обвинений Шарыповой в Германии.
Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на обвинения бывшей девушки Ольги Шарыповой в домашнем насилии
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US Open
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