Американский комментатор Мэри Карильо в этом году отказалась от работы на Кубке Лэйвера из-за реакции организаторов турнира на обвинения в домашнем насилии в адрес немецкого теннисиста Александра Зверева. К примеру, соцсети Кубка блокировали всех, кто просто упоминал об этом.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Я посчитала, что буду соучастницей сокрытия очень серьезных обвинений. Я не захотела принимать в этом участие», – прокомментировала свой поступок Карильо, как сообщил

Laver Cup Медведев и Рублев выиграли Кубок Лэйвера в составе сборной Европы 14 ЧАСОВ НАЗАД

журналист Бен Ротенберг.

Бывшая девушка теннисиста Ольга Шарыпова ранее заявляла, что Зверев довел ее до попытки суицида.

Накануне US Open Александр через немецкий суд добился запрета на распространение обвинений Шарыповой в Германии.

Laver Cup Победы Медведева соло и Рублева в паре. Европа крушит мир 11-1 ВЧЕРА В 06:14